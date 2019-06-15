«Конопляний марш свободи»: під Верховною Радою пройшла акція

У суботу в Києві під будівлею Верховної Ради зібралися люди, які вимагають легалізувати медичну марихуану.

«Якщо не озвучувати соціальний запит, в кінцевому підсумку, ніхто не почує. А озвучувати його треба, тому що маса людей страждає без необхідних ліків. Я сам знаю сім’ї, які під страхом 309-ї статті для своїх близьких йдуть до баригам, купують для того, щоб полегшити страждання їм, і це не завжди медичний канабіс. Це бувають речі і страшніші, які зовсім не знаходяться під контролем. Вони не досліджені, вони не вивчені, а запит такий є», — розповів один з учасників акції.

За словами учасників акції, канабіс потрібен людям для знеболювання більше, ніж опіати і інші сильнодіючі ліки. Зокрема, тим, хто хворий онкологічними захворюваннями, лікувальна марихуана допомагає легше переносити біль.

«Я не розумію, чому в країні, де узаконені такі важкі наркотики алкоголь та тютюн, які вбивають націю, заборонений медичний канабіс, який допоможе і жодним чином не зашкодить нашим громадянам. Це якийсь абсурд», — заявила одна з організаторів акції.

Під час заходу відбулися виступи з агітацією за ухвалення законопроекту та зачитуванням вимогам до депутатів. Зокрема, люди виступають за можливість досліджувати канабіс, робити з нього препарати та вживати їх на законних підставах.

В акції взяли участь близько сотні чоловік, більшість з яких зіткнулися з проблемою забороненого лікування марихуаною особисто або їхні знайомі страждають від хвороб, де вона може полегшити їхні муки.

Крім того, під Верховну Раду прийшли і учасники політичної партії під назвою «Демократичний сокиру». За словами її представника, це перша політична сила, яка включила в свою програму дане питання і показала, що він не привів до антирейтингу.

Варто зазначити, що законопроект про легалізацію марихуани в лікувальних цілях був складений 20 травня на підставі петиції, яку підписали понад 25 тисяч чоловік, однак у встановлені терміни він розглянутий не був. У випадку, якщо відбудуться позачергові вибори, парламент не встигне розглянути проект і весь процес доведеться почати знову.

Фото: Інформатор