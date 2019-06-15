П’ятиріччя визволення Маріуполя: Зеленський зустрівся з бізнесом і відвідав комбінат Ахметова

Президент України Володимир Зеленський у День визволення Маріуполя від бойовиків відвідав місто з робочим візитом і провів низку зустрічей.

День у місті розпочався з параду звільнення. У ньому взяли підрозділи силових структур і ВСУ.

Свій візит в місто Зеленський розпочав із зустрічі з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.

Окремо Володимир Зеленський зазначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.ъ

«Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я кажу про це з усіма іноземними інвесторами», — резюмував він.

Після цього він вирушив на меткомбінат ММК ім. Ілліча, який належить олігарху Рінату Ахметову.

Разом з президентом на заводі був присутній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Сьогодні підписали меморандум про початок будівництва комплексу кисневого блоку на ММКІ.

«Air Liquide Group інвестує $ 25 млн в Іллічівський металургійний комбінат в Маріуполі, щоб поліпшити екологічну ситуацію в місті. В цілому проект вартістю $78,3 млн. дозволить домогтися максимальної енергоефективності і знизити вплив на навколишнє середовище. Буде створено 1000 робочих місць», — пише прес-секретар президента Юлія Мендель.

Глава держави ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4.

Перед візитом на завод Зеленського на вулиці зустріли місцеві жителі, які поскаржилися на забруднення повітря через заводу Ахметов.

Жителі міста сподіваються, що президент звернути увагу на проблему екології. Зеленський додав, що саме з цього питання і буде сьогодні зустрічатися з представниками заводу.