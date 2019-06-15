Муженко: В 2014 році авіація ВСУ атакувала батальйон «Донбас»

Екс-начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко розповів, як у 2014 році українська авіація атакувала колону добровольчого батальйону «Донбас».

«Ми навіть спостерігали такий приклад, про який ніхто не говорив – я перший раз його сьогодні наводжу. Коли батальйон «Донбас» висувався на штурм Попасній, цю колону бачили наші льотчики. В основному там була громадянська техніка, шкільні автобуси і так далі, але частково і військова техніка. Ось льотчики тоді завдали удар, а потім ми довго розбиралися, чия ж це колона. До речі, це стало якраз відправною точкою нанесення білих смуг на техніку – для того, щоб розуміти, свої війська або чужі, це наша колона або не наша», — говорить Муженко.

Він також додав, що в результаті атаки ніхто не постраждав. Було проведено розгляд, чому батальйон не повідомив про свій маршрут руху, «чому в штабі АТО не було інформації про їх висунення, чому льотчики, які виявили цю колону, доповіли, що рухається колона, і отримали дозвіл на відкриття вогню?»

За словами Муженко, тоді управління батальйонами проводилося через оперативні групи МВС — це і стало причиною помилкового авіаудару.

На слова Муженко відреагував народний депутат Семен Семенченко, який у той час очолював батальйон «Донбас».

«А, так це значить був покидьок Муженко, а не росіяни? П’ять років минуло — тільки дізнався що це вони тоді по нас били. Гиркина зі Слов’янська вони «не помітили», натомість нас не пропустили … вік живи Вік, вчися. Зустрінемося коли-небудь, тупа тварюка. Ховався від мене всі п’ять років, не вічно це буде продовжуватися…», — написав він.