У Харкові держвиконавця підозрюють у фіктивною продажу арештованої квартири

У Харкові співробітники прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишнього головного виконавця одного з районних відділів Держвиконавчої служби.

40-річну жінку підозрюють у фіктивною продаж квартири у Харкові площею понад 120 кв. м. Якщо вина буде доведена в суді, їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

За даними досудового слідства, житло, яке належало на праві власності територіальної громади Харкова, шляхом штучно створеного судового спору намагалися привласнити шахраї — нібито в рахунок непогашеного боргу. Їм це не вдалося, оскільки схему розкрили, а на нерухомість наклали арешт.

Разом з тим, слідство з’ясувало, що держвиконавець приховала інформацію про арешт квартири, підробила матеріали виконавчого провадження та на початку минулого року підготувала документи для реалізації арештованої нерухомості через електронний аукціон.

Переможець торгів заплатив за квартиру трохи більше 1 млн. грн. Кошти надійшли на рахунок районного відділу виконавчої служби, де працювала підозрювана. Після цього їх розподілили між учасниками виконавчого провадження. Однак оформити право власності на майно покупець не зміг, оскільки з’ясувалося, що квартира належить територіальній громаді і була виставлена на продаж незаконно.