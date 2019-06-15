Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, — заступник глави АП Рябошапка

Президент Володимир Зеленський подасть у Верховну Раду законопроект про перезавантаження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо ці органи протягом трьох місяців не доведуть свою спроможність ефективно працювати.

Про це заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, Зеленський під час зустрічі з керівниками НАБУ і САП зажадав результатів їх роботи, які задовольнили б запит людей на справедливість» і «притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів».

«Ми чули останнім часом про серйозних корупційних скандалах: «Укроборонпром», «Центренерго», кілька інших кримінальних проваджень», — зазначив Рябошапка. На його переконання, все українське суспільство зацікавлене, щоб винні у вчиненні цих правопорушень було притягнуто до відповідальності.

«Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень — це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ до суду, і на це у нас є кілька місяців», — додав чиновник АП.

«Президент визначив, що повинно бути три місяці, протягом яких вони повинні довести, що можуть ефективно працювати, якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи до парламенту, і парламент буде приймати рішення про можливість перезавантаження одного або двох антикорупційних органів, залежно від того, хто з них не впорався зі своїм завданням», — заявив Рябошапка.