Зеленський пообіцяв інвестиції в інфраструктуру Донбасу

Інфраструктуру Донбасу найближчим часом очікують інвестиційні вливання. Про це в ході робочої поїздки в Маріуполь заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба АП.

«Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я кажу про це з усіма іноземними інвесторами», — резюмував він.

Відзначимо, що в ході своєї поїздки в Маріуполь Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.

Президент також подивився презентацію програми розвитку малого і середнього бізнесу міста.