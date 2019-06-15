Нетверезу жінку заарештували за водіння іграшкової вантажівки

В американському штаті Південна Кароліна жінка під впливом наркотиків виїхала на шосе на іграшковій вантажівці

Про це повідомляє Depo.ua посиланням на Daily Mail.

25-річну Меган Даніель Холман затримала поліція, після того як анонім повідомив про дивну поведінку жінки: вона їхала по дорозі на дитячому автомобілі. Поліцейські встановили, що вона перебувала під впливом наркотиків.

Заарештовану виявили на відстані 1,5 км від будинку. Холман звинуватили в появі в громадському місці в нетверезому стані і помістили під варту, проте згодом звільнили під заставу. Судячи зі сторінки американки в Facebook, вона одна виховує сина і доньку. На одному з опублікованих Холман знімків діти грають в машинці, схожій на ту, в якій її помітили в день арешту.

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