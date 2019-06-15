“Пострадавшая” журналистка из Прилук оказалась титушкой кандидата Сергея Коровченко – крымского решалы Януковича

Нападение на журналистов не просто уголовно наказуемое действие, но и излюбленный прием для провокаций. Именно такая ситуация, скорее всего, произошла в Прилуках, где на днях прозвучало громкое медийное событие. Там якобы представитель одного из кандидатов в народные депутаты ударил женщину известного интернет-ресураса “СтопКор”.Сам ресурс в самих журналистских кругах относят к “сливным бачкам”. Как правила такие СМИ используют для дезинформации и провокаций-это их основной заработок. Неувязки в происшествии появились после первых же попыток изучить ситуацию.

Во-первых, оказалось, что мероприятие, на котором это произошло, не имеет никакого отношения к выборам. И естественно, там не было никаких представителей кандидатов в депутаты. Там один их киевских социологических центров проводил исследование по методике фокус-групп, изучая проблематику, которая волнует местных жителей. И вопросы выборов там могли изучаться только в контакте отношения к ним жителей Прилук.

Во-вторых, оказалось, что формальная пострадавшая на самом деле не смогла подтвердить заявленный характер повреждений. Другими словами, после нанесения “побоев” она оказалась здоровее, чем до них. То есть как такового “избиения” не было.

В-третьих, оказалось также, что Мария Гураль на самом деле не представляет никакого СМИ, у нее нет даже аккаунтов в соцсети и поисковик не находит ни одного материала с ее авторством. То есть ее причастность к журналистскому цеху оказалась сильно преувеличенной. И самое главное, оказалось в том, что данная персона оказалась титушкой одного из кандидатов в депутаты на данном округе – экс-министра юстиции АР Крым Сергея Коровченко, которого толкают в нардепы местные криминальные авторитеты Дубль и Аверьянов. Тот известен тем, что являлся решало Януковича в вопросах крымской земли и известным крымским сепаратистом. На него, кстати, делали ставку Затулин и Глазьев в процессе аннексии украинского полуострова.

По информации полиции Прилук, титушка Коровченко активно прорывалась к месту проведения фокус-групп, настаивая, что там ведется подкуп избирателей. Ворвавшись в арендованное помещение, где проводилось частное мероприятие, она сознательно провоцировала координатора проведения исследования – словами и силовым воздействиями толкая кулаками. Расчет провокации был на то, что кто-то не сдержится, толкнет ее и сделает телевизионную картинку. Ведь каждый шаг и вздох самки-титушки документировала камера ее партнера.

Примерно так и произошло. Один из организаторов мероприятия, уставший наблюдать беспредел, аккуратно переместил журналистку-титушку из залана улицу. Но сразу после этого на него накинулась титушня, ожидавшая своего звездного часа. Произошла незначительная потасовка. Ее было подано в СМИ как факт “избиения” журналистки и попытка помешать ей заниматься профессиональной деятельностью.

В результате человека, прекратившего хулиганство титушек и которого было совершено нападение задержала полиция, на удивление прибывшая в считанные минуты. После чего его доставили с гипертоническим кризом в местную больницу. Никого из нападавших на организатора фокус-групп задержано не было.

Против пострадавшего от нападения группы титушек Сергея Коротченко открыли криминальное производство по ч.2 ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста). Вот и думай после этого, стоит ли пытаться бороться за общественную мораль и законность? Особенно, если знаешь, что после вмешательство в беспредел титушни можешь еще получить срок…

На лицо заангажированность местной полиции. Уже сейчас необходимо искать коррупционную составляющую в этой ситуации. Почему полиция крышует одного из кандидатов в народные избранники Сергея Коровченко? В Прилуках уже две недели обсуждается разворачиваемая штабом Коротченко масштабная сетка по скупке голосов, здесь полиция безмолвствует. Неужели Прилуки и дальше будут оставаться криминальным анклавом , с купленной полицией и группами самозванных журналистов отрабатывающих политические заказы? Неужели уже при новом Президенте представитель “Батькивщины” Дубль и радикал Аверьянов и дальше будут хозяевами города, решая кого поддерживать в нардепы.

Источник: Багнет

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