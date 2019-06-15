У Берліні знешкодили 100-кілограмову бомбу часів другої світової війни

У Берліні в ніч на суботу правоохоронці знешкодили 100-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Berliner Morgenposth.

Зазначається, що в операції були задіяно більше сотні поліцейських і пожежників.

Авіаційна бомба, що залишилася з часів Другої світової війни була успішно знешкоджена поблизу Александерплац, район Мітте.

За повідомленням поліції, детонатор бомби був успішно підірваний в ніч на суботу. Поранених і матеріального збитку немає”, – йдеться в повідомленні.