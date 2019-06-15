На Київщині через пожежу згоріли десять автобусів «Богдан»

Автобуси згоріли майже дотла

У Вишгородському районі Київської області через пожежу згоріли десять автобусів “Богдан”.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інцидент стався у селищі міського типу Димер.

Стало відомо, що пожежа виникла сьогодні вночі в 2.40. У 3.52 пожежники ліквідували займання.

Жертв в результаті цього інциденту немає, причини пожежі встановлюються.

Варто відзначити, що селище Димер знаходиться в 32 км на північ від Києва. На його території також розташований автобусний парк, який забезпечує повідомлення селища з Києвом і навколишніми населеними пунктами.