15 червня: як цей день увійшов в історію? Все що треба знати за сьогодні

Що цікавого трапилося за сьогодні (15.06.2019). Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

На Львівщині, внаслідок порушення правил поводження зі зброєю, військовослужбовець смертельно поранив колегу. Йому загрожує позбавлення волі строком від 2 до 10р.;

Цитата дня:

“На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні сподівання українського народу мати свою помісну православну церкву”, – Епіфаній звинуватив Філарета у намаганні розколоти ПЦУ;



Чоловічий глянець Maxim опублікував рейтинг ТОП-100 найбажаніших дівчат світу в 2019 році. Цього разу лідирувала Олівія Калпо – модель і власниця престижного титулу Міс Всесвіт-2012. 27-річна Калпо змогла випередити в рейтингу відому модель і актрису Кейт Аптон. Її знімок прикрасив обкладинку журналу. “Я завжди дивилася на список Hot 100 журналу Maxim. Там завжди було так багато розумних і успішних жінок, які надихали мене і впливали на мою кар’єру різними способами”, – зазначила Калпо.

Цифра дня

200! Зеленський передав дітячим лікарням 200 машин швидкої допомоги

На 96 році життя в Римі помер італійський режисер Франко Дзеффіреллі. Він відомий своїми операми, фільмами та проектами на телебаченні. Він двічі завоював Оскар, отримав премію BAFTA, п’ять разів – італійську премію Давида ді Донателло, двічі – премію Еммі. Уже відомо, що Дзеффіреллі буде похований в його рідній Флоренції. Мер міста висловив співчуття, назвавши режисера “одним з найвидатніших діячів світової культури”. Всесвітню популярність йому принесли фільми за творами Шекспіра – “Приборкання норовливої” та особливо “Ромео і Джульєтта” (1968).

Факт дня

Тополиний пух не викликає алергію

Американські розробники створили алгоритм, здатний виявляти зміну особи за допомогою одного з інструментів редактора Adobe Photoshop з точністю 93,9 відсотка. Крім того, завдяки обчисленню оптичного потоку між оригінальним і відретушованим кадрами алгоритм може відтворити оригінальний знімок.

Дні народження видатних українців

15 червня 78 років тому народився видатний український актор і режисер Іван Миколайчук

Український підприємець і волонтер Давид Арахамія повідомив, що ініціював зміни в правилах дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента. «В адміністрацію вже можна (приходити в шортах — ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна», — зазначив Арахамія

Чим запам’ятався цей день в історії

15 червня 1775 року за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

15 червня 1834 року відкрили Київський університет ім. Тараса Шевченка.

У Берліні в ніч на суботу правоохоронці знешкодили 100-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. В операції були задіяно більше сотні поліцейських і пожежників. Авіаційна бомба, що залишилася з часів Другої світової війни була успішно знешкоджена поблизу Александерплац, район Мітте. Детонатор бомби був успішно підірваний. Поранених і матеріального збитку немає. До ранку оточення навколо небезпечної території радіусом 300 м зняли.

Хто помер(

На 96 році життя в Римі помер італійський режисер Франко Дзеффіреллі.

Нідерландська компанія Gilward Investments B. V., яка була найбільшим акціонером авіакомпанії “АероСвіт”, що припинила свою діяльність у 2014 році, відновлює позов проти України на суму понад $695 млн.У своєму позові компанія стверджувала, що Україна порушила певні зобов’язання за двостороннім інвестиційним договором із Нідерландами від 14 липня 1994 року.

Яке свято відзначають 14 червня?

Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо осіб похилого віку

15 червня о 2:40 в смт Димер Вишгородського району на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем знищено 10 маршрутних автобусів” Богдан “, – йдеться в повідомленні. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 15 червня

1 € = 29.71₴

1 $ = 26,31₴

1 ₽ = 0.408₴

Нафта = 61,21 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 8286$

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