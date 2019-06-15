ЦВК відмовився реєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати

Центральна виборча комісія відмовила нардепу Олександру Онищенко в реєстрації кандидатом в народні депутати. Раніще політик працював на Петра Порошенка та проводив самі великі корупційні схеми. Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

“Комісія відмовила в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенко А.Р., висунутого Соціалістичною партією України в ОВО № 93, оскільки, зокрема, ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”, – йдеться в повідомленні.