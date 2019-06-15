У Прилуках кримський рішала і спонсор “Батьківщини” Сергій Коровченко залякує журналістів і погрожує вбити відомого блогера

Колишній кримський рішала Януковича, спонсор «Батьківщини» в Прилуках Сергій Коровченко опинився в центрі скандалу з погрозами вбивством блогеру Ігорю Стаху та іншим журналістам.

Як повідомив журналіст, за останню добу йому надійшло чотири загрози. У зв’язку з чим Ігор Стах вирішив написати заяву в поліцію Прилук.

За словами журналіста, на центральній площі міста Прилуки його намагався залякати молодик Сергій Головня.

«Причина, за його словами: вчора я перейшов дорогу одній важливій особі. Єдина важлива особа, якій я вчора вперше перейшов дорогу, це кума народного депутата Дубіля (партія «Батьківщина»), депутат Чернігівської облради Віта Солорева. Паралельно молодик розхвалював міністра Путіна Сергія Коровченка і пропонував мені забиратися з Прилук», – написав Стах.

На думку Ігоря Стаха, саме Сергій Коровченко, колишній міністр юстиції АР Крим, який займався земельними питаннями Януковича на південному узбережжі півострова, стоїть за погрозами розправи. Журналіст якраз розслідуює темне минуле кримського сепаратиста.

Сергій Коровченко балотується в окрузі №210, який охоплює Прилуки, і дуже не хоче, щоб його біографія стала надбанням громадськості. І це не дивно. Коровченко, за даними журналістів, зіграв не останню роль в анексії Криму, після тих подій він несподівано став доларовим мільйонером.

Сергій Коровченко дає гроші місцевому осередку «Батьківщини», нардеп Дубіль назвав його «головним спонсором».

Що цікаво, нещодавно журналіст Іван Жеведь також отримував схожі погрози та образи. Причиною цього стала його публікація про те, що скандальний кримський сепаратист Сергій Коровченко «виплив» в партії Тимошенко. Жеведь так само звертався за захистом до правоохоронних органів.

«Отже, виходить, що прилуцькі тимошенківці традиційно діють, як організоване угрупування, з притаманними їм усіма бандитськими характеристиками. Мета – залишитися ще на 5 років при владі, продовжувати пиляти бюджет і розподіляти фінансові потоки», – зазначає Ігор Стах.

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