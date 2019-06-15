В России выставили на аукцион картину Виктора Цоя “Рождение звезды”

Картина “Рождение звезды”, написанная основателем группы “Кино” Виктором Цоем с друзьями. Начальная цена картины составляет 900 тыс. рублей. Лоты уйдут с молотка на аукционе “12-й стул”, который пройдет 26 июня. Об этом сообщает ТАСС.

“Собирателей современного искусства должна привлечь картина “Рождение звезды”, с которой связана красивая история. Работа была написана в Рождественский сочельник 1985 года. Авторами стали три молодых, практически неизвестных тогда художника. Позже все трое вошли в историю современного российского искусства. Андрей Медведев стал известным художником, профессором рисунка Новой Академии Изящных Искусств Тимура Новикова и одним из основателей движения “Новая серьезность”. “Маша-Бяша” – Лидия Шульгина – известна как художник-иллюстратор и автор детских книг. А Виктор Цой, кстати, проучившийся два семестра в художественном училище им. Серова, стал легендой русского рока”, – говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом “Звезда по имени Солнце”, ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года. Начальная цена лота – 900 тыс. рублей.

Также на торгах будет представлена вторая часть наследия семьи оружейника Федора Токарева – создателя легендарного пистолета ТТ: восьмитомные воспоминания, сделанная Токаревым в возрасте 15 лет первая самостоятельная оружейная работа, экземпляр его биографии с комментариями самого конструктора. Также на торгах представят подборку автографов Антона Чехова, Льва Толстого, Иосифа Бродского, Булата Окуджавы, Ильфа и Петрова к первому изданию “Золотого теленка”. Среди других лотов – графика Эрика Булатова и Георгия Нисского. “Всего в 21 разделе каталога аукциона №16 755 лотов”, – уточняют в пресс-службе.

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