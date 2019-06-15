В Одесі СБУ викрила на хабарі одного з керівників районного військкомату

В Одеській області СБУ затримало заступника керівника одного з районних військових комісаріатів. Він систематично брав хабарі від призовників за видачу військового квітка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу СБУ.

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на систематичному отриманні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квітка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі тисяча доларів США. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.