Порошенко будет находиться под госохраной даже в тюрьме

Управление государственной охраны заявляет, что будет обеспечивать охрану Петра Порошенко пожизненно. Скорее всего, его будут охранять за счёт налогоплательщиков даже во время нахождения в СИЗО.

Об этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос Українських Новин.

“Согласно закону “Об охране органов государственной власти и должностных лиц” Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был отстранен с поста в порядке импичмента”, – говорится в ответе.

УГО также засекретило информацию о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охраны автомобилей, а также о том, сколько у него охранников.

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Стоит отметить, САП начала расследовать возможную причастность Порошенко к корупции в “Центрэнерго”.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

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