В Харькове отключили холодную воду

В разных районах Харькова часть домов остались без холодной воды. Утверждается, что отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на 057.ua.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дарвина, 15 (п. №1) ул. Дружбы Народов, 211, 213 до 20:00 14.06.19 г.

Московский район: ул. Академика Павлова, 140, 140-а, 148 до 17:00 14.06.19 г., пр.

Тракторостроителей, 107, 107-б, 107-в до 18:00 14.06.19 г.,

пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк),

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 40 (стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Слободской район: ул. Балашовская, 28 до 17:00 14.06.19 г.,

ул. Танкопия, 12-а (п. №3) до 17:00 15.06.19 г.,

б-р Жасминовый (Слинько ул.), 7 (п. №5, спаренный стояк), 13/1 (п. №1, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

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