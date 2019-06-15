У Франції судитимуть дітей з 13 років

Міністр юстиції Франції Ніколь Белло заявила, що неповнолітні у віці до 13 років зможуть уникнути звинувачень у скоєнні кримінального злочину незалежно від їх дій, у рамках запланованої реформи. З правопорушниками в цій віковій групі працюватимуть соціальні працівники.

Опоненти уряду охарактеризували реформу як «дуже серйозну помилку» і «заперечення реальності».

«Ми зіткнулися з вибухом злочинності серед молоді. Ця міра абсолютно безвідповідальна, бо це означає, що дуже молоді злочинці залишаться в руках злочинних угруповань», — сказала Лідер паризького регіональної ради Валерія Пекресс.

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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Вона додала, що лідери банд змусять дітей «виконувати свою брудну роботу», знаючи, що їх не можна буде звинувачувати і переслідувати за законом.

У минулому році 10-річному хлопчикові з Парижа було пред’явлено звинувачення в підпалі, в результаті якого загинули мати і троє дітей. У 2017 році 11-річній дитині в Ліоні було пред’явлено звинувачення в замаху на вбивство за нанесення ножових поранень однокласнику.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Франції в школу будуть ходити з трьох років.

За матеріалами «Європейська правда»

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