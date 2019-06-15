У Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння

У суботу, 15 червня, в соборі Нотр-Дам в Парижі вперше після масштабної пожежі проведуть богослужіння. Про це повідомляє Европравда з посиланням на агентство Reuters.

Церковні лідери прагнуть показати, що життя в соборі триває після пожежі, а сам храм відновлюється на пожертвування. До сих пір отримано лише 10% з 850 млн євро, обіцяних мільярдерами, бізнес-лідерами та іншими особами на відновлення собору.

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Французькі мільярдери, які обіцяли мільйони на відновлення Нотр-Дама, ще не виділили ні цента

Суботня меса відбудеться о 16:00 за місцевим часом в бічній каплиці. Участь в ній буде обмежений близько 30 людьми, які матимуть на собі захисні головні убори з міркувань безпеки.

Нагадаємо, велика пожежа в готичному соборі 15 квітня призвела до падіння даху і шпиля архітектурного шедевра. Ряд багатіїв і організацій дали багатомільйонні зобов’язання по реконструкції храму.

Президент Франції Еммануель Макрона поставив за мету відновити собор за п’ять років.

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