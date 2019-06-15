7 порад, які допоможуть уникнути судом у м’язах

Кожна людина відчувала судоми – раптове скорочення одного або декількох м’язів тіла. Зазвичай, зводить м’язи ніг – задньої частини ікри, передня та задня поверхня стегна.

Щоб цьому запобігти, варто дотримуватися таких рекомендацій, пише Lifehacker.

Пийте багато води, щоб не допустити зневоднення.

Не вживайте алкоголь, оскільки він є діуретиком і провокує втрату рідини. Щоб уникнути порушень кровообігу робіть розминку.

Для уникнення судом старайтеся мати повноцінний відпочинок та сон. Уникайте нервового перенапруження та стресів.Одягайте лише те взуття, яке вам зручне.

Пильнуйте, щоб ваш раціон був різноманітним, він має містити продукти, збагачені магнієм, кальцієм – кисломолочні продукти, зелень, горіхи.

При необхідності вживайте біодобавки та мінеральні комплекси, але потрібно робити це після консультації з лікарем.

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