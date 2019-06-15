Бойовики зазнали втрат на Донбасі, але продовжують порушувати “тишу”

До ночі минулої доби, 14 червня, бойовики посилили обстріли Збройних сил України на Донбасі, які були атаковані 24 рази, в тому числі шість разів – з заборонених мінськими угодами озброєнь: 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Зокрема, як повідомили в прес-центрі Операції Об’єднаних сил, ворог обстрілював позиції ЗСУ під населеними пунктами Мар’їнка (п’ять разів), Павлопіль (двічі), Красногорівка, Гнутове, Водяне (двічі), Лебединське, Харчовик, Тарамчук, Широкине, Південне (тричі), Попасна, Новгородське, Золоте-4, Станиця Луганська (тричі).

“Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєнь, що не суперечать Мінським угодам. За даними розвідки 14 червня один окупант був знищений”, – заявили в ООС.

У той же час, з початку поточної доби ЗСУ вже були атаковані чотири рази: в районі Лебединського, Авдіївки і двічі біля Станиці Луганської.

“Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню”, – констатують військові.