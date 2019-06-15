Четверо людей загинули у зіткненні двох легковиків у Києві (відео)

Зіткнення було настільки сильним, що один з автомобілів розірвало на частини

У ДТП, яка сталася вранці в суботу, 15 червня в Києві на проспекті Дружби Народів, загинули четверо людей, повідомила спільнота «Київ оперативний».

ДТП сталася між станціями метро «Деміївська» і «Либідська», в районі автовокзалу.

У спільноті також додали, що інформація про кількість загиблих – попередня. На місці аварії виник затор.

Ресурс informator.ua повідомив, що аварія сталася близько 8:00 ранку біля торгово-розважального центру Ocean Plaza. Там зіткнулися автомобілі Skoda Superb и Chevrolet Aveo.

«За попередньою інформацією, Skoda рухалася в бік метро Дружби народів і на швидкості влетіла в Chevrolet. Від сильного удару Aveo буквально розірвало на частини. Троє чоловіків і одна жінка померли до приїзду медиків», – сказано в повідомленні.

Згодом у поліції повідомили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda. Внаслідок аварії четверо людей, які перебували у Chevrrolet, отримали травми несумісні із життям. Натомість водія Skoda госпіталізували.