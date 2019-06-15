Украина U-20 – чемпион мира! Обзор финального матча

Юношеская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира по футболу, который проходил в Польше.

В финальном поединке подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1

Матч начался неприятно для нашей команды – Бескоровайный сфолил на линии своей штрафной, арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который Ли Кан Ин реализовал, разведя Лунина и мяч по разным углам.

Украинцы после пропущенного мяча стали действовать первым номером, но долгое время это не приносило результата. Опасные моменты стали появляться после стандартов. Сначала Булеца со штрафного отправил мяч в руки вратарю. Потом неплохо пробил Цитаишвили.

А в концовке тайма Супряга сравнял счет в матче, забив первый гол на турнире. Все началось с подачи со штрафного от Булецы, после которой Хахлев пытался пробить, но ему помешал соперник и мяч отскочил к Супряге – форвард расстрелял ворота вблизи к вратарской зоне.

Форвард Динамо в начале второго тайма вывел Украину U20 вперед. Конопля протащил мяч по флангу и отпасовал в штрафную на Супрягу, который сделал дубль.

На 70-й минуте сборная Южной Кореи была очень близка к тому, чтобы сравнять счет, но сейв сделал Андрей Лунин, переведя мяч в перекладину наших ворот и уже от нее тот ушел за пределы поля.

Чем ближе был финальный свисток, тем тяжелее было нашим игрокам защищаться – игроки сборной Южной Кореи начинали давить, но пропустили контратаку. На исходе основного времени сумасшедший проход Цитаишвили завершился третьим голом украинцев, после которого в матче можно было ставить точку.

3:1 – сборная Украины – чемпион мира среди команд среди команд до 20 лет.

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 — Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.

Обзор финального матча Чемпионата мира U-20

Также, стоит отметить, что вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин стал Лучшим вратарём Чемпионата мира, прошедшего в Польше.

Лунин – чемпион мира

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин получил Золотую перчатку юношеского чемпионата мира как лучший голкипер турнира.

Футболист Реала провел на ЧМ 6 матчей, в которых пропустил 5 голов. Также украинец отразил один одиннадцатиметровый удар.

По материалам iSport.ua

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