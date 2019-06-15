Як Іран обдурили на $3,2 трлн

Москва, 14 червня – “Вести.Економіка”. У серпні минулого року 5 прикаспійських держав ─ Росія, Іран, Казахстан, Туркменістан і Азербайджан ─ підписали “Конвенцію про правовий статус Каспійського моря”. В основі її лежить одне з найбільших шахрайств у нафтовій сфері за останні роки.

І під час зустрічі п’яти прикаспійських держав 11 і 12 серпня Іран має намір отримати компенсацію від Росії за маневри Москви в серпні минулого року. Ісламська Республіка вважає, що її позбавили історичних прав на ресурси Каспію, доходу в $50 млрд на рік, залишили без підтримки Росії проти повторного введення санкцій США.

У конвенції не розголошуються деталі розподілу часток у Каспії і лише побіжно згадано про надання області “особливого правового статусу”. Однак високопоставлене джерело в нафтогазовій галузі, тісно співпрацює з Міністерством нафти Ірану, повідомив, що є секретна друга частина угоди і вона загрожує вибухом багаторічним нестабільним відносин між прикаспійськими державами.

На карту поставлені величезні вуглеводневі ресурси Каспійського моря, за які йшла боротьба з моменту розпаду СРСР в 1991 р. В результаті до партнерства між Росією та Іраном приєдналися 3 додаткових партнера ─ Казахстан, Туркменістан і Азербайджан. Іран і СРСР уклали угоду ще в 1921 р. про поділ навпіл усіх “прав на рибальство” в Каспійському регіоні. У 1924 р. в нього були внесені поправки, що стосуються “всіх видобутих ресурсів”. Це означало, що вуглеводневі ресурси будуть порівну розподілені між Росією та Іраном.

Зараз на карту поставлено розподіл доходів від більш великій території Каспійського басейну, включаючи материкові і морські родовища. За найбільш консервативними оцінками в них містяться доведені і ймовірні запаси обсягом 48 млрд барелів нафти і 292 трлн куб. футів природного газу. Близько 41% від загального обсягу каспійської нафти і 36% природного газу знаходиться в морських родовищах. Додаткові 35% нафти і 45% газу знаходяться на материкових родовищах в 100 милях від узбережжя.

Вважається, що залишилися 12 млрд барелів нафти і 56 тонн природного газу розташовані в великих басейнах Каспійського моря, в основному в Азербайджані, Казахстані та Туркменістані. На цей район припадає в середньому 17% від загального обсягу видобутку нафти в п’яти прибережних державах, в середньому 2,5-2,9 млн барелів на добу.

Доходи до повторного введення санкцій проти Ірану США в кінці минулого року зазвичай надходили в 95% випадках в доларах США і євро, проте були і деякі місцеві валюти.

На цьому тлі юридичне визначення Каспію як “моря” або “озера” буде мати далекосяжні наслідки в тому, що стосується розподілу доходів від нього. Якщо його визначати як “море”, тоді прибережні країни застосовували б “Конвенцію ООН з морського права” (1982), в якій кожна прибережна держава отримувала б морську територію до 12 морських миль, виключну економічну зону 200 миль і континентальний шельф. На практиці у Туркменістану та Азербайджану буде ексклюзивний доступ до офшорних активів, до яких Іран не зможе отримати доступ.

Якщо позначити його як “озеро”, тоді країнам для встановлення меж доведеться звертатися до міжнародного права, що стосується прикордонних озер. У підсумку кожна країна отримає 20% територій морського дна і поверхні Каспійського моря.

У процесі підготовки до підписання “Конвенції про правовий статус Каспійського моря” в серпні минулого року Іран звернувся до юристів, щоб оскаржити встановлену 20%-у частку, про яку неофіційно домовлявся кожна прибережна держава. Це робилося виходячи з того факту, що Росія повинна мати 50%-у частку, щоб забезпечити хорошими частками колишні держави СРСР.

Іран був упевнений, що Росія проявить гнучкість, оскільки після того, як США в травні минулого року вийшли з ядерної угоди, Москва уклала угоду з Іраном. Фактично це дало їй контроль над усіма нафтогазовими ресурсами Ірану. Зокрема, суть угоди полягала в тому, що Росія щорічно передавати Ірану $50 млрд протягом як мінімум 5 років. Це покриє витрати Ірану в $150 млрд, щоб привести його ключові нафтогазові родовища у відповідність із західними стандартами, а $100 млрд підуть на будівництво інших ключових секторів її економіки.

В обмін Іран, віддаючи перевагу Росії в нафтогазовому секторі, повинен посилити військову співпрацю з Росією. Він зобов’язаний був придбати російську систему протиракетної оборони С-400, що дозволило б Росії розширити число слухають станцій в Ірані і подвоїти число посадових осіб вищої ланки Корпусу вартових Ісламської революції.

Підступ для Ірану полягав би в тому, що відповідно до умов угоди не було пункту, що дозволяє Ірану вводити штрафи проти будь-якої російської девелоперської фірми у разі повільного прогресу в будь-якій області протягом наступних 10 років. При цьому в Росії протягом цих 10 років буде право диктувати, скільки саме нафти було видобуто на кожному родовищі, коли, кому і за скільки вона була продана. У Росії була б можливість купувати всю нафту або газ, що видобуваються на родовищах, які її компанії нібито розробляли за 55-72% від вартості її відкритого ринку протягом наступних 10 років.

“Іранці наївно вважали, що вступили в даний двостороннє партнерство з Росією. Росія так не вважає. З точки зору Росії, після того як вона включила Іран в цю угоду, фактично зробивши його державою-клієнтом, у неї не було причин виконувати колишні зобов’язання. Ситуація для Ірану погіршилася, з-за того що в Росії були проблеми з санкціями США, вона не хотіла загострювати ситуацію, підтримуючи Іран”, ─ наголосив джерело в Ірані.

Враховуючи це і той факт, що Росія хотіла зміцнити свої відносини з колишніми країнами СРСР, Москва стала головним ініціатором того, щоб позначити Каспій “морем”, а не “озером”. Росія відкрила канал від річки Волги в Каспійське море, і воно більше не відповідало юридичному визначенню “озера”.

“Фактично це означало, що Росія могла б розділити частки на свій розсуд. Вона збиралася принести користь своєму союзнику Казахстану, віддавши йому частку в 28,9%, і потенційного союзника Азербайджану з його 21%-ю часткою. При цьому частка Росії збільшилася до 21%, частка Туркменістану знизилася до 17,225%, частка Ірану скоротилася до 11,875%. Це падіння з 50% до 11% означає, що Іран втратить не менше $3,2 трлн доходів від вартості енергоносіїв”, ─ сказав іранський джерело.

