Маленька Чемодановка встала на диби, всполошив всю Росію

Кримінальну справу про вбивство мешканця села Чемодановка Пензенської області передано в Головне слідче управління СК РФ. Таке рішення прийняв керівник відомства Олександр Бастрикін. Як повідомила офіційний представник СКР Світлана Петренко, це зроблено з метою найбільш повного, об’єктивного й оперативного розслідування.

За її словами, для надання практичної допомоги в розслідуванні на місце вже направлені досвідчені слідчі-криміналісти центрального апарату відомства. Представник СКР також розповіла, що Бастрикін доручив оперативно провести комплекс необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх причин і умов, що сталося, а також передумов до того, що трапилося.

Петренко також розповіла, що глава відомства вимагає встановити та притягнути до кримінальної відповідальності всіх винних, у тому числі посадових осіб, співробітників органів правопорядку та профілактики, ігнорували тривожні сигнали від місцевих жителів і не вживали належних та своєчасних заходів щодо стабілізації обстановки.

«Потурання кожного відповідальної особи отримає жорстку правову оцінку», — підкреслила вона.

Крім того, представник СКР повідомила, що в результаті вжитих наслідком заходів до теперішнього моменту встановлені всі учасники конфлікту, їх ролі у трагедії встановлюються. При цьому троє фігурантів вже затримано, триває робота по затриманню інших фігурантів.

Раніше на сайті регіонального управління Слідчого комітету з’явилася інформація, що в результаті масової бійки в Чемодановке в поліцію були доставлені 174 людини. Встановлюються усі учасники конфлікту і очевидці події.

У повідомленні підкреслюється, що менш ніж за добу був допитаний слідчими 21 свідок, проведено 22 обшуку, 9 оглядів місця події, призначено 5 експертиз.

Кримінальну справу за фактом масової бійки в суботу, 15 червня, було перекваліфіковано на більш тяжкі статті: про вбивство і замах на вбивство групою осіб після того, як стало відомо, що в лікарні помер один з постраждалих, госпіталізований з черепно-мозковою травмою. Ще один потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

За даними МВС, конфлікт виник на побутовому ґрунті ввечері 13 червня. У групах, присвячених Пензі в соцмережі «ВКонтакте», стверджується, що все почалося з-за того, що представники ромської громади «масово приставали» до дочок місцевих жителів. Згідно іншої версії, що раніше цигани спробували зґвалтувати неповнолітню місцеву жительку. Після цього відбулися бійки, за свідченнями очевидців, були чутні постріли. Одна з користувачок соцмереж назвала те, що відбувається «війною».

«…Одного хлопця ножем штрикнули, комусь голову шифером пробили», — так описують те, що відбувається в соцмережах.

В результаті в Чемодановке почався народний сход, що завершився перекриттям місцевими жителями федеральної траси М-5 «Урал». Через деякий час учасники розійшлися і звільнили дорогу.

Коментуючи подію, губернатор Пензенської області Іван Бєлозерцев заявив, що в даній ситуації не можна поспішати з висновками.

«По ситуації в Чемодановке. Я особисто переговорив з т.в.о. начальника УВС по Пензенській області і головою району, ситуація на загальному жорсткому контролі, фахівці з’ясовують причини конфлікту і всі обставини. Прошу утриматися від передчасних висновків», — написав Бєлозерцев в своєму акаунті в Instagram.

Пізніше губернатор особисто прибув на місце конфлікту, він запевнив жителів, що винні в трагедії будуть покарані за законом.

Бєлозерцев закликав утриматися від передчасних висновків і пообіцяв, що влада візьме на себе організацію похорону загиблого, а також нададуть будь-яку іншу допомогу його родичам. Він також відвідав його сім’ю і висловив співчуття.

«Сталася трагедія, але це не означає, що треба мстити і вбивати. Всі ми — громадяни Російської Федерації, і це означає, що покарати винних потрібно в рамках закону», — заявив він.

Губернатор також запевнив, що буде перебувати в селі стільки, скільки буде потрібно для нормалізації обстановки.

«Ми повинні забезпечити безпеку всіх громадян, іншого шляху у нас немає, всі розбіжності повинні вирішуватися мирним шляхом», — підкреслив він.

Глава регіону також прокоментував заклики жителів села виселити з Чемодановки представників циганської діаспори. Бєлозерцев відзначив необхідність застосування законних методів визначення місця проживання людей.

«Якщо немає підстав для проживання, до них будуть вживатися заходи, щоб тут вони не проживали. По кожній ситуації ми розберемося», — підсумував він.

— Є відчуття, що справу не закінчено, і продовження буде, — впевнений доцент кафедри Зарубіжного регіонознавства і зовнішньої політики РДГУ Вадим Трухачов.

— Не виключено, що подібне станеться в іншому регіоні. Скажімо, на околиці Тули або ще десь, де є схожі історії. У пензенському випадку занадто великий загострення пристрастей, щоб справа швидко вляглося.

«СП»: — Чому в Росії часто негативне ставлення до циган? Наскільки воно виправдане?

— Проблеми з циганами є не тільки в Росії, але і в Європі. І вони однотипні. Табори часто є центрами наркоторгівлі, крадіжки дітей, шахрайства. Безумовно, є законослухняні цигани, їх чимало. Але діяльність злочинних елементів настільки впадає в очі, що тінь від нього (часом несправедливо) відкидається на весь народ.

«СП»: — чи Може така ситуація може повторитися в містах, причому, у великих масштабах?

— На жаль, може повторитися і у великих містах. Бо подібні циганські поселення є і на їх околицях. І криміналу там стільки ж, скільки і в «сільських».

«СП»: — Місцеві жителі перекривали федеральну трасу. Як на таке реагувати? Карати?

— Перекриття траси — це акт відчаю. Звичайно, перекривати трасу не треба. Але не треба допускати і приводів для цього. Необхідно покарати не тільки вбивць, але і тих чиновників і силовиків, які покривали їх. І не тільки в пензенському випадку.

«СП»: — Як би ви оцінили реакцію влади? Адекватна вона? Правильно, що особисто губернатор приїхав?

— Губернатор правильно приїхав. Але цього мало. Потрібно на федеральному рівні говорити про проблеми циганських селищ. А не замовчувати, як це почали робити. Сигнал повинен йти з федерального центру, а на місце повинен прибути як мінімум Колокольцев.

«СП»: — Це далеко не перший прецедент, коли жителі російського населеного пункту вступають у конфлікт з сторонніми особами іншої національності. Можна говорити про те, що в Росії немає національної напруженості?

— Напруженість є, є майже скрізь. Треба визнати наявність проблеми на федеральному рівні, і розбиратися з нею. В іншому випадку вона буде тільки розростатися, підриваючи стабільність в країні.

«СП»: — Сьогодні стало відомо, що Олександр Бастрикін прийняв рішення про передачу кримінальної справи в Головне слідче управління СК РФ. Що це значить, по-вашому? Як це вплине на результати розслідування і вирішення конфлікту?

— Бастрикін правильно зробив. Резонанс у справи занадто великий, щоб просто дозволити місцевим силовикам повільно його «зам’яти». Напевно, тут всіх винних посадять. Все питання в тому, щоб на майбутнє розбиралися з причиною хвороби, а не з наслідком. Вели профілактику. Поки вона ведеться недостатньо.