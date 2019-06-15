Звідки взявся рак? Вчені повідомили сенсацію про появу смертельної хвороби

Вченим вдалося з’ясувати, що рак, який вважають хворобою сучасної цивілізації, насправді був в стародавньому Єгипті і навіть в доісторичні часи.Так, його сліди були виявлені у давньоєгипетських мумій, неандертальців і навіть на кістках динозаврів і звіроящерів, пише РИА “Новости”, посилаючись на статтю в Nature Reviews.

Наприклад, у 2001 році в тувинській “долині царів” археологи розкопали скіфське поховання чоловіка і жінки віком понад два з половиною тисячоліття. Там було понад двадцять кілограмів золота, що вказує на високий соціальний статус похованих.

Минуло шість років, перш ніж фахівці звернули увагу на мікроскопічні темні крапки, що покривають майже весь чоловічий скелет. Ретельний аналіз кісток показав, що це сліди метастазів – ракових клітин, що відірвалися від первинної злоякісної пухлини і утворили в різних частинах організму вторинні вогнища хвороби. Тобто цей скіфський цар помер від якоїсь онкологічної недуги. Порівнявши отримані дані з сучасними зразками клітин, вчені встановили, що це був рак простати.

Сліди злоякісних пухлин і метастазів знаходили у єгипетських мумій, похованих 2250 років тому, південноамериканських інків, древніх римлян і середньовічних англійців.

У 2013 році американські палеонтологи виявили рак кістки на ребрі неандертальця, знайденого в хорватській печері Крапина. Його вік приблизно 120 тисяч років. На думку вчених, пухлина виникла в результаті рідкісного захворювання – фіброзної дисплазії, викликаної поломкою в гені ACVR1. Значить, рак носив спадковий характер, і цілком ймовірно, що забруднення навколишнього середовища – не найголовніша причина нинішнього поширення онкологічних хвороб, відзначають автори дослідження.

Такої ж точки зору дотримуються британські та африканські вчені, що виявили у 2016 році в печері Сварткранс (ПАР) сліди найдавнішого на тепер людського раку – остеосаркоми. Вона вразила стопу і пальці ніг австралопітека седіба – одного з імовірних предків Homo sapiens, що жив близько 1,7 мільйона років тому. Невідомо, що стало причиною загибелі цієї істоти, але пухлина кістки, швидше за все, заважала їй нормально пересуватися.

Американські палеонтологи, які за кілька років обстежили понад десять тисяч хребців динозаврів з семисот музейних зразків, знайшли ознаки онкологічних захворювань майже у сотні качкодзьобих динозаврів – гадрозаврів, які жили в крейдяний період, приблизно 70 мільйонів років тому.

Сліди злоякісної пухлини помітили на кістках черепахи Pappochelys rosinae, що жила 240 мільйонів років тому. Її скелет витягли з відкладень раннього тріасового періоду на півдні Німеччини.

Сканування показало, що тварина страждала остеосаркомою, що виникла через “бунт” дорослих стовбурових клітин в окісті. Такі пухлини сьогодні найчастіше вражають молодих людей – це один з найпоширеніших видів раку кісток у людини і домашніх тварин.

Найдавніший на тепер рак діагностували палеонтологи з Університету Вашингтона в Сіетлі (США). Намагаючись зрозуміти, як у ссавців з’явилися зуби, вони досліджували черепи горгонопсів – шаблезубих звіроящерів, які мешкали 255 млн років тому, в самому кінці палеозойської ери.

Щоб дізнатися, яким чином зуби горгонопсів кріпилися до черепа, дослідники розрізали одну з щелеп на дрібні частини і побачили на коренях шаблезубих іклів стародавнього хижака незвичайні кістяні бульбашки неправильної форми. Це були одонтоми – доброякісні пухлини зубної тканини.

Подібні утворення нерідко виникають в яснах і на зубах людини, зазвичай безболісні, вони не заважають щелепі нормально працювати. Однак їх наявність вказує на можливість злоякісних проявів надалі. Отже, не виключено, що різного роду пухлини супроводжували багатоклітинне життя фактично з моменту його виникнення на планеті, підсумовують автори статті.