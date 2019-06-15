Звички, які відокремлюють бідних від багатих людей

Далеко не інтелект і талант відокремлюють багатих людей від бідних. Як з’ясувалося, відмінність між ними полягає в зовсім дрібних повсякденних звичках. Більш того, половину свого часу витрачається абсолютно на підсвідомості.

Звички людей, які роблять їх багатими

1. Рано вставати

Давно вже доведено, що звичка рано вставати – це шлях до успіху. Жоден мільйонер довго не спить, бо у нього безліч важливих справ. Як правило, даремно витрачений час прирівнюється до втрачених грошей.

2. Складати план дій

Для того, щоб досягти поставленої мети, необхідно щодня над нею працювати. Статистика показує, що 81% багатих людей з дитинства звикли записувати план на цілий день, щоб ввечері побачити масштаб виконаної роботи.

3. Моніторинг біржових новин

Бідні люди, як правило, сидять в соціальних мережах, наприклад, в Instagram. А ось заможна людина надходить зовсім по-іншому: він завжди перевіряє поточні курси валют і знає все нові біржові зведення.

4. Звичка слухати

Вміння слухати інших є дуже важливим навиком, адже завдяки цьому люди розуміють, що про них думають оточуючі. Більш того, це допомагає багатим людям розумно підтримувати будь-які переговори і тим самим здобути успіх.

5. Контролювати емоції

Багато хто вважає, що багатим можна говорити абсолютно все, але це зовсім не так. Заможна людина, перш ніж щось сказати, обміркує все як слід. Вся справа в тому, що хороші відносини з оточуючими – це найважливіший фактор для отримання успіху, а легковажні міркування можуть тільки все зіпсувати.

6. Звичка працювати

Незважаючи на те, що багаті люди вже мають за душею пристойний стан, вони все одно продовжують трудитися не покладаючи рук. Як правило, вони працюють мінімум до 70-75 років, і не тому, що так доводиться робити, а просто тому, що по-іншому вони не вміють.

Основні звички бідних людей, які просто не дають їм прийти до успіху

1. Звичка жаліти себе

Багато люди свято вірять у те, що бідність – це їхня доля, тому починають плакати і жаліти себе. Хтось шкодує про те, що народилася жінкою, тому що вважає, що чоловікам легше все дається. Інші вибирають вдале заміжжя, а хтось взагалі звинувачує мало не весь світ у тому, що вони обділені природою. Однак все це банальні відмовки, які не дають змоги зрушити з мертвої точки і досягти успіху в якійсь справі.

2. Звичка скаржитися

Бідні люди, як правило, завжди і на всіх скаржаться. У них винні абсолютно всі, окрім них самих.