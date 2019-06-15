Розірвало на частини: у Києві сталася страшна ДТП із 4 загиблими

У Києві на мосту по бульвару Дружби Народів вранці 15 червня зіткнулися два автомобілі – Skoda і Chevrolet Aveo, у результаті чого загинули чотири особи.

Один із автомобілів розірвало на частини. Водій і троє пасажирів, які перебували в ньому, загинули. Керманич іншої іномарки був госпіталізований. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Що відомо про страшну ДТП:

Смертельна аварія сталася приблизно о 8:30 у Голосіївському районі на площі Деміївській.

Чотири жертви загинули на місці, їхні тіла буквально розірвало під час зіткнення.

Двох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Точну причину встановлює поліція.

На місці працювали медики, співробітники поліції і слідчо-оперативна група. А також рятувальники, які намагалися прибрати частини Chevrolet із проїжджої частини. Як повідомляє прес-слуба ГУ НП в Києві, водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу, через що сталося зіткнення.

Через ДТП на бульварі Дружби Народів утворився затор.

“На всій дорозі частини тіл. Один із трупів відкинуло на 60 метрів. Нога другого застрягла в авто, тіло відкинуло на 40 метрів”, – йдеться в Instagram dtp.kiev.ua.

Також зазначається, що на місце аварії приїхали родичі загиблих.