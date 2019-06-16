Кудрін просить менше карати за економічні злочини – але заради чого?

Рахункова палата та Мінфін запропонували скоротити терміни ув’язнення за економічні злочини і кількість арештів «экономиков» до суду.

Глава СП Олексій Кудрін сказав:

«Повністю скасувати тюремне ув’язнення за економічні злочини неможливо, але скоротити термін ув’язнення – так, ми так вважаємо… Є особливі випадки, де, може бути, допускається арешт. Але в цілому потрібно міняти підхід до поводження з обвинуваченими в економічних злочинах».

Перший віце-прем’єр і міністр фінансів Антон Силуанов, готував разом з Кудріним пропозиції щодо декриміналізації економічних статей, теж заявив, що покарання за ним повинні бути менше, ніж за кримінальним. Це де підвищить довіру бізнесу до влади…

Але не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що все це куди швидше призведе до ще більш нахабного і відвертого злодійства.

Чого боятися будуть чиновники і задіяні в їх злодійські схеми ділки, якщо терміни за економічні злочини ще спадуть? Коли мова йде про десятки і сотні мільйонів, а то й мільярди, як у полковника Захарченко – чи варто боятися терміну в один-два роки?

Пересічному громадянину, щоб заробити 2-3 мільйони рублів на квартиру, потрібно працювати 20 років і більше, обмежуючи себе при цьому у всіх радощах життя. А з ініціативою Мінфіну вийде, що якщо вкрав 10 мільйонів – відбувся роком відсидки, вкрав 100 мільйонів – двома роками, вкрав мільярд – два роки умовно…

При зменшених терміни, та ще з обмеженнями на арешти – у нас вишикується черга з бажаючих здійснити економічні злочини. Вийде щось на зразок роботи вахтовим методом на півночі – лише з оплатою в сто чи тисячу разів вище!

Чи розуміють це Кудрін, Силуанов і інші автори цієї ініціативи? Напевно – вони ж недурні люди і не вчора народилися.

Навіщо тоді виступають із подібними пропозиціями?

Відповідь очевидна: прискорене розграбування країни повністю вписується в концепцію «нової приватизації» – розпихування держвласності по приватних кишенях.

Така економічна політика РФ, розпочата ще в 90-ті роки з варварською приватизації Гайдара-Чубайса, яка була, по суті, найбільшим економічним злочином. І сьогодні керманичі нашої економіки знову занепокоїлися тим, як, грубо кажучи, пустити країну по руках. У цій справі всі методи годяться – і заставні аукціони, і рейдерські захоплення підприємств і банкрутства. І навіть банальне злодійство.

Тому замість посиленої боротьби з корупцією, аж до вищої міри, як у Китаї, російське керівництво закриває на неї очі. І навіть потурає їй, роблячи своїми ініціативами розграбування країни більш вигідним і безпечним заняттям, ніж чесний бізнес.

При такій економічній політиці недалекий той день, коли за крадіжку у нас будуть видавати медалі та державні премії. Втім деяким особливо відзначилися на цій ниві їх вже видають…