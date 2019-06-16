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Трамп вважає, що мера Лондона треба міняти

16.06.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що столиці Англії необхідно змінити мера Садика Хана передає Zrada.today.
«Лондону потрібен новий мер якомога швидше. Хан – це справжня катастрофа, і буде тільки гірше! », – заявив Трамп.
Він також опублікував повідомлення про те, як в Лондоні вбили двох людей ударом ножа.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster – will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що мер Лондона Садок Хан «жалюгідний невдаха». У відповідь мер назвав президента «11-річним». Президент США и мер Лондона заочно гавкають вже не перший рік.

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