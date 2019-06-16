В Індії від рекордної спеки загинули 36 людей

В Індії зафіксували саму тривалу спеку за всю історію.

Як повідомило Національне управління по боротьбі зі стихійними лихами в Індії, 10 червня в Нью-Делі була зафіксована рекордна температура в 48 °C. На заході в Чуру температура перевищувала позначку в 50 °C.

Професор індійського Інституту тропічної метеорології Рагавана Крішнана повідомив, що жаркі хвилі стають все більш частими та інтенсивними» із-за глобального потепління на планеті.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії спека досягла рекордних 50 градусів за Цельсієм.

За матеріалами «Новий час»

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