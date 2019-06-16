В Індії від рекордної спеки загинули 36 людей

В Індії зафіксували саму тривалу спеку за всю історію.
Як повідомило Національне управління по боротьбі зі стихійними лихами в Індії, 10 червня в Нью-Делі була зафіксована рекордна температура в 48 °C. На заході в Чуру температура перевищувала позначку в 50 °C.
Професор індійського Інституту тропічної метеорології Рагавана Крішнана повідомив, що жаркі хвилі стають все більш частими та інтенсивними» із-за глобального потепління на планеті.
Експрес-інформація по країні
Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Делі
Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта
Форма правління – Парламентська
Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)
Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)
Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)
Релігія – індуїзм
ІЛР – 0,609 (130-я в світі)
ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)
Валюта – індійська рупія
Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Індії спека досягла рекордних 50 градусів за Цельсієм.
За матеріалами «Новий час»
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