ДТП : в Києві жінка за кермом авто протаранила три машини і втікла (ВІДЕО)

У Києві на бульварі Лесі Українки жінка за кермом елітної іномарки переплутала педалі і влаштувала ДТП.

Про це йдеться в повідомленні на порталі “Київ оперативний”.

Крім того, горе-водій після того, як подряпала три автомобілі, Mitsubishi, Renault та Nissan, спішно сховалася з місця інциденту.

“Лише дивом, що на тротуарі нікого не було в цей момент, а значить – ніхто не постраждав. Відразу після ДТП пані втекла з місця події. Ось, хто таким видає посвідчення?”, – написано в коментарі до відео.

Раніше в Києві сталася масова ДТП за участю шести автомобілів, п’ять з яких – Мерседеси преміум-сегмента.

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