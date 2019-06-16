За збірну України (чемпіонів світу) на ЧС-2019 грав син загиблого на Донбасі героя АТО

В українській молодіжній команді U20, яка сьогодні стала чемпіоном світу, грав син загиблого від рук російських фашистів героя АТО Павла Дрышлюка Кирило.







У складі українських чемпіонів світу з футболу U20 грав син загиблого героя АТО Кирило Дрішлюк. Його батько, майор авіації Павло Дрішлюк був збитий російськими агресорами, 6 червня 2014 року під час обльоту слов’янська на літаку-фоторозвідника, повідомляє «Записки динамівця — журнал «біло-синіх» у Facebook.



Відомо, що удар ракети припавши у правий двигун, почалася пожежа, вогонь перекинулася на праві крило, літак почав різко втрачати висоту і падати на житлові квартали слов’янська.







«Командир екіпажу підполковник Костянтин Могилко віддав наказ покинути літак. Борттехнік Павло Дрішлюк допоміг двом молодим лейтенантам зняти бронежилети, надіти парашути і вистрибнути з літака на 800-метровій висоті. Сам же разом із командиром і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився в літаку. Ціною власного життя екіпаж направивши літак за межі міста і запобіг жертвам серед мирного населення», — йдеться у повідомленні.



