Найоригінальніші способи відпочинку



100 700 південнокорейських вон (5900 руб.) за день

Поки одні влаштовують втечу з в’язниці, інші мріють в неї потрапити. Тільки надівши робу, корейцям вдалося трохи відпочити від роботи. У постояльців незвичайного «санаторію» забирають гаджети та особисті речі і запускають в одиночні камери, де є тільки набір для чаювання, килимок для йоги, блокнот і ручка. Туалет і все, що потрібно для вмивання, перебувають у камері. Решта — як у звичайній в’язниці: спілкування з іншими «в’язнями» дозволяється в строго певний час, їжу просовують через отвір в дверях, а доводиться спати на підлозі, підстеливши матрац. Важливо: звести спілкування до мінімуму.

Проект «Тюрма всередині» створив екс-прокурор Квон Ен-Сік у 2008 році. Одного разу він подумав, що з б великим задоволенням відправився в камеру, ніж на роботу. Коли проект вдалося запустити, виявилося, що бажаючих втекти від світу повно. Відпочивати в Південній Кореї не прийнято, навіть хворіти тут можна лише в рахунок відпустки, і то не довше місяця.

Так що за п’ять років існування добровільної в’язниці роль ув’язнених приміряли понад 2000 чоловік.

Сповивання дорослих: Японія



3000 японських єн (1700 руб.)

Відчути себе в безпеці просто: достатньо повернутися в позу ембріона або хоча б відтворити її, підібгавши ноги і запеленавшись, як немовля. Хоча отриманий в результаті людський кокон нагадує примари з всесвіту «Сайлент-Хілла», процедуру рекламують як розслаблюючу і є прекрасною альтернативою масажу. Називається вона отонамаки («сповивання дорослого»).

Придумала незвичайний спосіб скинути напругу акушерка Нобуко Ватанабе. Вона припустила, що якщо мами зазнають процес повернення в дитинство на собі, то, по-перше, менше боятися, що через сповивання у дітей розвинеться клаустрофобія, по-друге, позбудуться від післяпологових болів в спині.

Для досягнення ефекту надовго упаковуватися не треба, достатньо 20 хвилин.

Йога з козами: США



$30 (2000 руб.) за годину заняття

«Цапина йога» відрізняється від звичайної непередбачуваністю. Ви, як завжди, виконуючи асани, при цьому тримайте в думці, що в будь-який момент жвавий козеня, що скаче поряд, захоче пройтися по вашій спині, полизати руки або пожувати волосся. А отже, важливо бути готовим і зберегти прийняту позу, нехай і з додатковим навантаженням. Ідея об’єднати йогу з козівництвом прийшла мешканці штату Орегон Лэйни Морс в 2016 році. Місцем для проведення занять вона вибрала власну ферму. Виклала в інтернет коротке відео про своєму починанні, і воно швидко набуло популярності. Досить скоро «цапина йога» вийшла за межі ферми.

Вулканобординг: Нікарагуа



980-1150 нікарагуанських кордоба (2000-2500 руб.)

Вулкан Серро-Негро — найактивніший у Центральній Америці. За 150 років він вивергався 23 рази, востаннє — в 1999 році. Хто знає, коли він вирішить це зробити в наступний раз. Здається, це прекрасне місце для тих, хто вже катав фрірайд в снігах Альп і Камчатки і підкоряв бархани Сахари на сэндборде. Спуск на дерев’яній дошці з висоти 700 м, пил, каміння в обличчя, скажена швидкість! Кричати не можна — не від страху, ні від захвату, — інакше наглотаетесь пилу і, чого гірше, без зубів залишитеся. Навпаки, співробітники компаній, що пропонують послугу, настійно рекомендують попередньо закривати обличчя щільною тканиною. Тур зазвичай організовується в Леоне — місті, яке знаходиться неподалік від вулкана. У вартість входить підйом, спорядження і обід.

Прогулянка по крилу літака: Великобританія, США



₤400 (34 000 руб.)

Вийти з салону і пройтися по крилу літака, коли він летить зі швидкістю 250 км/год, — таке можливо не тільки в бойовику. Правда, тим, хто боїться висоти, про це розвазі доведеться забути, покинути кабіну належить на висоті близько 150 м, що порівнянно з дахом 50-поверхового будинку. Страховка, звичайно, буде. Але все одно страшно! Попередньо доведеться пройти підготовку, в яку входить навчання основним сигналами руками. Адже варто вам покинути кабіну, як ви перестанете чути власний голос. Що вже говорити про крики пілота! Політ триває близько 10 хвилин, але цього часу цілком достатньо, щоб свіжий вітер вибив з голови сумні думки, якщо вони у вас були.

Купання в пиві: Чехія, Німеччина, Австрія



€80 (6000 руб.)

«Якщо б було море пива, я б дельфіном став красивим», — співається в одній з пісень 1990-х років. Море, звичайно, вам ніхто не наллє, навіть у Чехії.

А от ванну — будь ласка! Пивні спа-центри працюють з 2006 року, тобто з відкриття пивоварні Chodovar, де винайшли процедуру.

Чехи вважають, що ванна пінного напою не тільки дозволяє зняти стрес і гарненько відпочити, але і володіє рядом цілющих властивостей: покращує кровообіг, підтримує регенерацію шкіри, допомагає позбутися целюліту, псоріазу, прищів. Не поспішайте хапатися за серце з-за того, що після купання пиво зливається в каналізаційну трубу! Насправді відвідувачі салонів хлюпочуться не в натуральному напої, а в коктейлі з пивних дріжджів і мінеральної води. А ось з крана, підведеного до ванни, йде справжнє пиво, яке можна пити, так як воно входить у вартість процедури. Шкода, триває недовго — 20-30 хвилин.