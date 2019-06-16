РПЦ через своїх сателітів намагається скинути Вселенського Патріарха Варфоломія

Нещодавно у мережі з’явилась заява єпископа Ерзумського Кайса, вікарія Антіохійсього патріарха, який вважає, що Православні Церкви можуть зібратись на Всеправославний собор без участі Патріарха Варфоломія, з метою усунення останнього. Про це повідомляє паблік «Духовний Фронт України» в соціальній мережі Facebook.

На думку ієрарха, Патріарх Варфоломій зробив помилку дарувавши Томос про автокефалію для ПЦУ, тому тепер заради миру у Церкві його можуть усунити.

Насправді ж подібні заяви, вкотре свідчать, що Москва реалізовує план перехвату першості у Православному світі. Заради цього вона маніпулює амбіціями Почесного Патріарха Філарета і намагається розколоти ПЦУ, для того аби дискредитувати Вселенського Патріарха Варфоломія і фактично зайняти його історичне місце у Православ’ї.