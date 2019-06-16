Д. Болтон: мир в Україні є важливою умовою поліпшення відносин між США і РФ

У Вашингтоні кажуть, що досягнення миру на Донбасі залежить від дій і серйозної позиції Росії

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що обрання нового президента в Україні відкриває нові можливості для досягнення миру на сході України. Джон Болтон написав у своєму Твіттері, що для реалізації цього потенціалу необхідно готовність з боку Москви. Джон Болтон також зазначив, що світ в Україні є важливою умовою поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією.

Болтон повідомив, що обговорював українські справи зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером в четвер у Вашингтоні.

«Посол Волкер і я сьогодні зустрічалися для обговорення українських переговорів і погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування до миру на Донбасі – ключового кроки до поліпшення відносин США і Росії. Але вирішальним є те, щоб Росія виконала залежне від неї і діяла серйозно», – написав у Твіттері Джон Болтон.

Курт Волкер додав, що в розмові з Болтоном мова йшла про співпрацю з президентом Володимиром Зеленським у справі досягнення миру на сході України.

Раніше президент України повідомив, що отримав запрошення від президента Дональда Трампа здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Разом з тим, як повідомляється в Фейсбуці на сторінці посольства України в Сполучених Штатах, «останній лист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, адресоване президенту України Володимиру Зеленському, з запрошенням здійснити візит до Вашингтона є сигналом підтримки України, її територіальної цілісності і курсу євроатлантичної інтеграції».

Про це заявив у Вашингтоні посол України в США Валерій Чалий у вступному слові на сьомому щорічному саміті робочої групи Україна – США, організованому Центром американо-українських відносин. Дата майбутнього візиту поки не називається.

Про нової української влади і ситуації в Донбасі

Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко вважає, що зміни в ситуації з приходом нової влади навколо врегулювання протистояння на сході Украинымогут бути як в кращу, так й в гіршу сторону.

«Думаю, що перед тим, як спробувати заявити про ситуацію в Донбасі, Володимир Зеленський повинен у ній сам добре розібратися. За його першим крокам і висловлювань видно, що він не досить володіє ситуацією, яка призвела до війни, розумінням, який характер війни. Американці відчувають новизну позиції української влади в тому, що позиція Петра Порошенка була, принаймні, на зовнішній арені чіткої: йде війна України з Росією – анексований Крим, окупований Донбас», – говорить Павло Жовніренко кореспонденту Російської служби «Голосу Америки».

Політолог вважає, що у представників нової влади риторика з даного питання – «буває абсолютно протилежний».

«В адміністрації Володимира Зеленського говорять і про конфлікт на сході України, і про те, що потрібно домовлятися. А з ким домовлятися? Зрозуміти неможливо. З Донбасом? Але також і кажуть, що там маріонетки і потрібно говорити з Москвою. Але в теж час і про те, що переговори з Путіним вести ніхто не буде», – стверджує Павло Жовніренко.

Павло Жовніренко вважає, що жоден з існуючих світових прикладів переговорів держави з сепаратистськими анклавами сьогодні неможливо застосувати для врегулювання конфлікту на сході України.

«Є статут ООН, він визнає право нації на самовизначення. Але Донбас – це інша історія, там немає окремої нації, окремого народу, не було боротьби за незалежність. Чисто бандитське угрупування, яке підтримується Москвою і має намір створювати хаос в Україні», – наголошує Павло Жовніренко.