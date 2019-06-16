Ані Лорак жорстко хейтят і сміються над її хлопцем

Здається, у співачки Ані Лорак новий роман. Дівчина опублікувала фотографію в Instagram, де мило обіймається з гарним брюнетом. Шанувальники співачки дійшли висновку, що Ані зустрічається з саунд-продюсером лейблу Black Star Єгором Глібом.

Як стверджувалося раніше Єгор супроводжує співачку на заходи та репетиції, але на публіці намагається поруч не з’являтися. Цей талановитий хлопець два роки тому співпрацював з Лорак, Єгором Кридом і Темниковой. Однак шанувальники співачки вважають, що молоді люди не підходять один одному.

Перші запевняють, що Гліб занадто молодий для співачки. Хлопцю зараз 26 років, що на 15 років молодше самої Кароліни. Та й виглядає він, як Єгор Крід, тільки тату на інших місцях. Правда, дівчину це зовсім не бентежить.

«Будь-буде краще, ніж цей малюк…»

Другі прийшли до висновку, що Сергій Лазарєв краще підходить в якості нового обранця.

«Коли образилася, що Лазарєв не з нею поїхав відпочивати»,— пишуть у комменатриях.

Інші сподівалися, що вона пробачить зради колишнього чоловіка і повернеться до Мурату Налчаджіоглу.

«Просто шок, я думала, вона пробачить Мурата.»

Нагадаємо, що про зраду чоловіка Ані дізналася рік тому. Чоловік зраджував їй з різними красунями. Після цього Кароліна розлучилася і перестала ділити з чоловіком одну територію.