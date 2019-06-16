Сьогодні християни східного обряду святкують День Святої Трійці

Християни східного обряду 16 червня відзначають одне з найважливіших християнських свят − День Святої Трійці, або П’ятидесятницю повідомляє Zrada.today.

Трійця − це один з найважливіших свят у православному календарі. Вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю. Християни західного обряду відзначають Трійцю через тиждень після П’ятидесятниці, але в цьогоріч православні, і католики відзначають свято в один день.

У традиції християнства П’ятидесятниця − це символ здобуття апостолами місіонерського призначення. Свято присвячене описаному в Новому Завіті сходженню Святого Духа на учнів Христа, коли вони зібралися в Єрусалимі разом з Дівою Марією і вірянами в будинку на пагорбі Сіон.

На голови апостолів у цей день зійшов вогонь, після чого вони, “сповнившись Духа Святого”, отримали дар розмовляти на мовах, яких не знали раніше, щоб проповідувати у світі.

У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум’я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли “дар мов” – стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви.

Церковна служба у свято Святої Трійці − одна з найбільш урочистих і красивих в році: храми у цей день прикрашають зеленими гілками, квітами та травою в знак оновлення.

В цей день віряни прикрашають оселю свіжими паростками берези, любистком, лепехою, м’ятою, чебрецем, полином. Тому Трійцю в народі називають “зеленим” святом.

Також до Трійці заведено проводити обряди очищення — від прибирання в будинку до очищення від грішних думок.

На Трійцю, як і в інші великі церковне свята, не дозволяється працювати. Звичайно, готувати їжу, накривати святковий стіл, годувати домашніх тварин можна. А ось прибирати, вишивати, працювати на землі і навіть стригтися в цей день не можна.

Також забороняється шити, прати, прясти і ткати, щось різати. Дозволяється прикрашати будинок травами і гілками дерев, які зрізають напередодні і освячують під час служби в церкві.

Існує простонародне повір’я, що на Трійцю заборонено купатися, причому деякі не рекомендують навіть приймати душ в цей день. Корінь цієї заборони криється в глибокій старовині. Він пов’язаний з тим, що в ці перші літні дні на Русі згадували тих хто потонув, вважалося, що ті, хто загинув у воді в ці дні виявляють активність, як русалки, і можуть потягти на дно.

Звичайно, це ніяк не співвідноситься з християнським розумінням свята, тому ніяких підстав для заборони купання на Трійцю немає. Єдина умова, що б похід в цей день на пляж не заважав храму.

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