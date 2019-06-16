Склала присягу: Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини

Переможниця президентських виборів Словаччини Зузана Чапутова склала присягу.

У свої 45 років юристка Чапутова стала одночасно і наймолодшою президенткою і першою жінкою на цій посаді, повідомляє “Радіо Свобода”.

У своєму виступі вона наголосила, що стала президентом “не панувати, а служити” народові Словаччини.

В другому турі президентських виборів за Чапутову проголосували 58% виборців, дипломата Мароша Шефчарова підтримали 42% виборців.

За традицією свій перший закордонний візит нова президентка Словаччини здійснить до Чехії через п’ять днів після інавгурації.

Нагадаємо, що вперше в історії стала Словаччини жінка стала главою держави.