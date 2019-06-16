Не Поляковою єдиною: Ще дві українські зірки заявили про створення власної партії

Танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко, який під час ювілейної церемонії Miss Blonde Ukraine вдруге зробив пропозицію руки і серця своїй екс-дружині Ірині Білик, здивував публіку новою заявою. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував спільне фото з Білик і розповів про свої плани створити політичну партію. Але піти в політику він планує не один, а лише у тандемі зі співачкою.

Білик, у свою чергу, підтвердила заявлену Коляденко інформацію і попросила своїх прихильників допомогти їм з вибором назви партії.

“Ось ми з Дімою вирішили пофантазувати, а як би могла називатися наша політична партія?”, – підписала фото Білик.

Шанувальники Ірини та Дмитра в серйозність їх намірів не вірять. Публіка вважає, що пара вирішила просто попіаритися на темі виборів і нагадати про себе. Незважаючи на це, фолловери почали активно ділитися варіантами назв партії Білик і Коляденко.

“Партія ДіБілик”, “КОЛІР (КОЛяденкоІРа)”, “Біла Коляда”, “Так просто”, “Красуня і чудовисько”, “Партія “Оголений Кокос”, “Партія “Диван з вікна”, “Граблі”, “Партія “Не така як всі і Людина-валіза”, “Інь – янь”, а девіз “Не ховай очей”, “Партія “З коханими не розлучайтеся”, – написали коментатори.

: today.ua

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