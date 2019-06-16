«Газпром нафта» вдвічі збільшила дивіденди

За 2018 рік компанія виплатить акціонерам 142 млрд рублів

Дивіденди «Газпром нафти» за 2018 р. зростуть удвічі порівняно з виплатами роком раніше і досягнуть 142,2 млрд руб. Рекомендацію ради директорів компанії акціонери на річних загальних зборах підтримали без змін. На виплату дивідендів буде спрямовано 37,8% консолідованого чистого прибутку за 2018 р. за МСФЗ, яка склала 377 млрд руб.

«Ми будемо робити все, щоб як мінімум зберегти розмір дивідендних виплат […] – 35% від чистого прибутку», – заявляв минулого року голова правління «Газпром нафти» Олександр Дюков. Сьогодні в презентації для акціонерів він підтвердив намір найближчим часом підняти цю планку до 50% чистого прибутку за МСФЗ. Згідно з матеріалами компанії, це має статися не пізніше 2021 р.

Відповідаючи на питання, чи можуть дивідендні виплати досягти цього рівня вже за результатами 2019 р., Дюков сказав, що гарантій поки дати не може, але такого варіанту не виключає і порадив купувати акції компанії.

Згідно дивідендній політиці компанія направляє на дивіденди більшу з величин – 25% прибутку за РСБО або 15% прибутку за МСФЗ. Проте вже четвертий рік поспіль компанія послідовно збільшує виплати. За підсумками 2015 р. «Газпром нафта» виплатила 6,47 руб. на акцію, 2016 р. – 10,68 руб., 2017 р. – 15 руб., тепер сума подвоїлася: до 30 руб. на акцію.

«Газпром нафта» одна з найбільш динамічно розвиваються компаній в російському нафтовому секторі. У 2018 р. компанія на 3,5% збільшила видобуток вуглеводнів (до 92,9 млн т), на 7% – переробку (до 42,9 млн т) і майже на 4% – продажу преміальних нафтопродуктів (до 27,1 млн т). Середня прокачування через одну АЗС «Газпром нафти» зросла більш ніж на 3,3% майже до 21 т на добу, наголошується в матеріалах компанії. За цим показником «Газпром нафта» випереджає найближчих конкурентів майже вдвічі.

Виручка «Газпром нафти» в 2018 р. зросла на 29% до 2,5 трлн руб., EBITDA з урахуванням часток у спільних підприємствах – на 45% до 800 млрд руб., а операційний грошовий потік – на 28% до 538 млрд руб.