День батька: які якості і гени дитина успадковує від папи

У травні 2019 року президент України підписав указ про святкування нового державного свята. День батька відзначається в Україні, як і в багатьох країнах світу, в третю неділю червня. З нагоди свята «Навколо світу. Україна» зібрав інформацію про те, які якості, риси характеру і захворювання дитина успадковує по батьківській лінії.

Стать дитини

Стать дитини повністю залежить від батька. У жіночої яйцеклітини дві статеві хромосоми Х, а ось сперматозоїд може містити статеві хромосоми Х або У. Якщо при заплідненні утворюється комбінація ХХ – народиться дівчинка, якщо ХУ – хлопчик. Які саме чинники впливають на біологічний «успіх» хромосоми і, відповідно, на стать дитини при зачатті, досі не відомо. Є припущення, що розподіл Х та У-хромосом в спермі батька залежить від якогось гіпотетичного і поки не знайденого гена.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Риси зовнішності

Більшість рис зовнішності — наприклад, колір очей, волосся, шкіри, будову фігури і тп — можуть передаватися дитині від обох батьків. Але є деякі риси, які з високою ймовірністю дістаються дитини від батька. Це форма губ, ямочки на щоках, ямочка на підборідді, якість волосся: кучерявість, пишність, густота, для дитини чоловічої статі — ще й схильність до облисіння (і характер облисіння — на маківці або на лобі).

Якщо хочете, щоб дитина виросла високим, звертайте увагу на зростання при виборі партнера. Саме від батька успадковуються гени, що визначають зростання майбутнього дитини.

Хвороби серцево-судинної системи

Батьки передають дітям підвищену ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця і схильність до гіперхолестеринемії, тобто підвищеного рівня холестерину в крові.

Проблеми з зубами

Якщо у тата є проблеми ортодонтичного характеру, то і у дитини вони, швидше за все, будуть. Скупченість зубів, запалий підборіддя, інші проблеми з прикусом – ось це все дитина успадковує від батька. Як і форма і розміри зубів і щелепи. Від мами дитина успадковує схильність до карієсу.

Розлади психіки

Взагалі схильність до психічних проблем передаються з однаковою ймовірністю від обох батьків, але багато чого залежить від віку батька. Встановлено, що від чоловіка у віці 40 років і старше ймовірність народження дитини з аутизмом і шизофренією становить приблизно 2%. Існує теорія, що зростання аутизму в останні десятиліття частково пов’язаний з тим, що чоловіки стають батьками в пізньому віці, і в 20-30% випадків критичну роль відіграє саме вік батька. Також з цим фактором пов’язаний синдром дефіциту уваги і гіперактивності.

Між віком матері і спадкуванням цих хвороб зв’язку не знайдено. Можливо, тому, що всі яйцеклітини утворюються ще на стадії розвитку дівчинки, тоді як у чоловіків виробляється сперма все життя, і з віком її якість погіршується.

В День батька також корисно згадати, що вплив батьків на спадковість очевидно, але все-таки головне — це їхня участь у вихованні дітей. Якщо тато любить і спілкування з ним робить дитину щасливою, то зовсім неважливо, біологічний це батько чи ні, якого він росту і чи є у нього ямочки на щоках.

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