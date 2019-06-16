Влади підтвердили, що два будинки в Біарріце належать родині Путіна

Заступник мера французького міста Біарріц Джоселін Кастаньед підтвердила журналістам, що сім’я президента Росії Володимира Путіна володіє двома будинками в муніципалітеті. Один із будинків належить майбутньому зятеві Путіна Кирилу Шамалову. Він придбав будинок в 2012 році.

«Люди бачать їх гуляють на ринку. Але ми не підходимо і не робимо з ними селфи. Нас не хвилює, хто вони», — розповіла чиновниця Time. За її словами, будинок був куплений законним способом.

Видання також пише, що в Біарріц регулярно приїжджає колишня дружина президента Людмила Путіна.

Зазначимо, що про віллі на південно-заході Франції в листопаді 2015 року писали журналісти Reuters. Повідомлялося, що особняк належить гендиректору організації «Иннопрактика» Катерини Тихонової.

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Чотириповерховий будинок з басейном розташований на березі моря. Площа особняка складає близько 300 квадратних метрів, ділянки — приблизно 2000 квадратних метрів. Будівля була побудована в 1950-і роки. За оцінкою архітектора П’єра Форро, який ремонтував особняк 7 років тому, його вартість становить понад 3,5 млн євро.

За даними видання, віллу для Тихонової придбав чоловік — співвласник компанії «СИБУР» Кирило Шамалов, йому належить 21,3% газопереробної нафтохімічної компанії. Журналісти відзначають, що Шамалов є сином петербурзького знайомого Володимира Путіна, акціонер банку «Росія» Миколи Шамалова.