Пошкоджено газопровід: у ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві.

Вибух стався 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів, повідомляє прес-служба ДСНС.

“Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі”, – заявили у ДержНС.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

“Станом на 7:00 16 червня роботи з розбирання завалів завершено. Причини події встановлюються”, – додали у відомстві.

Нагадуємо, що внаслідок вибуху гранати у місті Марганець Дніпропетровської області загинула людина.

Фото:”Громадське”

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!