Сьогодні світ відзначає День батька

Різні країни відзначають День батька у різні дні, більшість – третьої неділі червня. В Україні також сьогодні вітають татусів. В народі кажуть: який батько, такий і син. Для українців батьківське слово було законом для всіх у родині, його шанували та наслідували. Привітаймо сьогодні наших татусів! Шануйте та любіть їх щодня!

Про це повідомив Олег Вишняков на Facebook.

Як і День матері, першими День батька почали відзначати американці. Запропонувала прийняти цей день дівчина на ім’я Сонора Смарт Додд. У 1909 році вона підготувала цю ініціативу у пам’ять про свого татуся, який після смерті дружини виховував п’ятьох дітей. Вона зверталася до багатьох із своєю пропозицією і її почули. Спершу День батька відзначили у її рідному штаті, а згодом свято стали проводити по всій Америці.

Як ви знаєте, в Ізраїлі дуже високо цінують родинні зв’язки, люблять та поважають свою сім’ю, намагаються проводити якомога більше вільного часу з рідними. Це – дуже правильна позиція, бо родина – це найбільше багатство. Я сам батько шести дітей, і не зважаючи на високу зайнятість, намагаюся знайти час для кожного. Тато – це головний приклад для наслідування, тому від того, як ви будете себе поводити, залежить, якими виростуть ваші діти і як поводитимуться вони. Даруйте їм свою любов і вони повернуть її сторицею.

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