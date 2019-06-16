Радник американського президента з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що ключовим кроком для «розмороження» російсько-американських відносин є світ на Донбасі. На думку Болтона, обрання президента Зеленського – це перший крок до врегулювання конфлікту. Проте ця заява має певне підґрунтя. Напередодні переговорів Путіна і Трампа в Осаці Києву слід бути напоготові: у Штатах мають намір продавити свої інтереси, не піклуючись про те, яка думка у київської влади на цей рахунок.

Події на Україні в 2014 році стали слушним приводом для того, щоб США відкрито розгорнули протистояння з Росією. Насправді ж, в Штатах намагалися домогтися не «стримування» Росії, «партія» розігрувалася так, щоб в кінцевому підсумку за Америкою було визнано світове лідерство. Результат, якого домоглися США, виявився повністю протилежним. Спроби «прибрати» Росію з світової арени і задушити санкціями, призвели до того, що відносини між двома країнами погіршилися. Росія при цьому зміцнила свою репутацію на міжнародній арені і стала єдиною країною, здатною насправді протистояти США.

Природно, що такий розклад Штатам душі не припав. Тому тепер, щоб знов налагодити відносини з Москвою, у Вашингтоні намір закрити питання з Донбасом. Але чи дійсно там планують вплинути на ситуацію?

Зрозуміло, Штатам буде достатньо хоча б того ,що Незалежна визнає поліпшення ситуації на Донбасі. Насправді ж Америка домагається лише того, щоб Україна не плуталася під ногами», стала непомітною і не влазила в гру сильних суперників.

На найближчій зустрічі Зеленського та Трампа в наступному місяці, Київ планують тактовно поставити на місце: примусити до переговорів з Росією і змусити припинити військовий конфлікт. Судячи з усього, і ця спроба Штатів приречена на провал. Адже і Зеленський веде свою гру: йому важливо догодити всім воюючим сторонам. Якщо він погодиться на мирне вирішення питання – повстануть радикали. Якщо продовжить воювати – незадоволеними залишаться ті, хто за нього голосував, кому він клявся в тому, що на Донбасі буде світ. Залишається тільки спостерігати, які аргументи приведуть влади США і як на це відреагують на Україні.