Розроблено лазер, який знаходить і знищує ракові клітини в крові

Як повідомили дослідники 12 червня в журналі Science Translational Medicine, лазер в 1000 разів чутливіше, ніж всі сучасні методи, використовувані для виявлення ракових клітин в крові. Однак до того, як розробка стане комерційним діагностичним інструментом, може пройти ще багато часу.

Чим погані сучасні методи діагностики?

Для перевірки на наявність ракових клітин лікарі зазвичай беруть зразки крові, але часто приладів не вдається виявити пухлинні клітини, навіть якщо вони присутні в одній з проб. За словами старшого автора дослідження Володимира Жарова, директора центру наномедицини в Університеті Арканзасу, недосконалість сучасних методів особливо помітно, коли у пацієнта рання стадія раку.

Якщо тести показують позитивний результат, це зазвичай означає, що в крові є висока концентрація циркулюючих пухлинних клітин. У цей момент рак, ймовірно, вже поширився на інші органи, і часто ефективно лікувати пацієнтів стає занадто пізно.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Нова технологія

Кілька років тому Жарову і його команді прийшла в голову ідея розробити альтернативний неінвазивний метод для аналізу великих кількостей крові з більшою точністю. Спочатку вони вивчали лазер в лабораторії, потім на тварин і нещодавно перейшли до клінічних випробувань на людях.

Нова технологія отримала назву Cytophone. Спочатку імпульси лазерного випромінювання на зовнішній поверхні шкіри нагрівають ракові клітини в крові. Лазер нагріває тільки клітини меланоми, а не здорові, тому що вони містять темний пігмент — меланін — який поглинає світло. Потім Cytophone використовують ультразвукову техніку для виявлення крихітних хвиль, які виходять від нагрітих клітин.

Вчені протестували технологію на 28 світлошкірих пацієнтів з меланомою і на 19 здорових добровольцях без меланоми. Вони направили лазер на руки пацієнтів і виявили, що протягом 10-60 хвилин технологія може ідентифікувати циркулюючі ракові клітини у 27 з 28 з цих добровольців.

Пристрій не показало ніяких помилкових спрацьовувань у здорових добровольців і не викликало побічних ефектів. Меланін — це пігмент, який зазвичай присутній в шкірі, якщо її клітини не пошкоджені. Незважаючи на те, що шкіра виробляє меланін природним чином, лазерна техніка не завдає шкоди цим клітинам. Це тому, що лазерний світло розсіюється на великій площі шкіри і недостатньо сфокусований на окремих клітинах, щоб пошкодити їх.

Лікування раку за допомогою Cytophone

Несподівано команда виявила, що після діагностики у хворих на рак ставало менше циркулюючих пухлинних клітин. «Ми використовували відносно низьку енергію з основною метою діагностики, а не лікування раку», — сказав Жаров. Тим не менше, навіть при такій низькій енергії лазерний промінь міг руйнувати ракові клітини.

Ось як це працює. По мірі того як меланін поглинає тепло, вода навколо меланіну всередині клітин починає випаровуватися, утворюючи міхур, який розширюється і руйнується, механічно знищуючи клітку.

Вчені сподіваються, що, руйнуючи ці клітини, вони зможуть допомогти запобігти розвиток метастатичного раку. Команда планує і далі проводити дослідження для оптимізації пристрою, щоб лазер міг знищувати більше пухлинних клітин, при цьому залишаючись нешкідливим для здорових.

Вчені також хочуть розширити технологію, щоб лазер міг виявляти циркулюючі пухлинні клітини, що виділяються іншими видами раку, крім меланоми. Ці ракові клітини не містять меланіну. Щоб виявити їх, дослідники повинні спочатку ввести пацієнтам специфічні маркери або молекули, які будуть зв’язуватися з клітинами і на які буде націлений лазер. Вчені вже продемонстрували в лабораторії, що цей метод може працювати на клітинах раку молочної залози.

За матеріалами Live Science

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