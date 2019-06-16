У Мексиканській затоці загинули сотні дельфінів

За словами вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), з початку лютого на узбережжі Мексиканської затоки виявилися викинутими 279 дельфінів, що в три рази більше звичайного показника. Близько 98% тварин померли.

Вчені продовжать вивчати питання про те, чи впливають наслідки вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon в Мексиканській затоці в 2010 році на смерті тварин. В результаті тривалого розливу нафти в морських мешканців фіксували проблеми з легенями і наднирковими, аномалії крові і загальний поганий стан. Розлив також призвів до загибелі найбільшого і самого довгого дельфіна в Мексиканській затоці. У найбільш забруднених районах репродуктивність дельфінів сильно впала і досі залишається нижче норми.

З-за чого помирають дельфіни?

На узбережжі штату Міссісіпі станом на середу був знайдений 121 дельфін, в Луїзіані — 89, в Алабамі — 32 та 37 у Флориді. У 23% дельфінів, викинутих на берег від Луїзіани до Флоридського Панхандла, були рани, викликані впливом прісної води. Рівень солоності в затоці зменшується через відкриття водоскиду в Луїзіані.

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Наслідок скидання прісної води для дельфінів Міссісіпі було навіть гірше, ніж від розливу нафти. Протягом всього 2010 року в Міссісіпі було виявлено 91 мертвий дельфін. За 2019 рік на узбережжі штату викинуло вже 126 дельфінів.

Однак дослідження 2015 року показало, що дельфіни продовжують вмирати роками із-за пошкоджень в результаті розливу нафти. Вплив прісної води не є причиною смерті всіх тварин, тому вчені продовжують вивчати явище. На жаль, 70% тушок дельфінів занадто розклалися для проведення розтину.

Інші можливі причини вимирання — наявність хімічних речовин та інших забруднювачів у річковій воді, а також зміни у звичному раціоні дельфінів. Риба і краби, які потребують більш високої солоності, покинули затоки та лимани, де живуть 15 з 17 груп дельфінів регіону. Такі групи мають тенденцію залишатися на своїх рідних теренах, незважаючи на зміни, які можуть завдати їм шкоди.

За матеріалами The Guardian

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