В Африці виявили найдавнішого гомініда з людськими ознаками

Австралопітек australopithecus anamensіs є викопним видом роду австралопітеків, який мешкав у Східній Африці приблизно чотири мільйони років тому. Останки таких істот знайшли вперше в 1965 році в Кенії в рамках експедиції Гарвардського університету.

На сьогоднішній день анамский австралопітек — найбільш древній з австралопітеків, відомих науці. Виявлення останків цієї істоти дозволило не тільки відповісти на ряд питань, пов’язаних з австралопітеками, але також і краще зрозуміти що еволюція людини в цілому.

Зараз важливість australopithecus anamensіs для сучасної науки в черговий раз підтвердили американські дослідники. У відкладення осадових порід в долині Аваш в Ефіопії вчені виявили сім добре збережених хребців представника цього року. Подальший аналіз показав, що істота імовірно мало хороші здібності до прямоходіння. «Перший хребець цього австралопітека розділений на такі ж дві частки, як у сучасних людей. Ця риса відсутня в нині існуючих приматів і найдавніших предків людини, проте вона допомагає нам тримати голову у вертикальному положенні в той час, коли ми стоїмо», — говорить представляє коледж Чаффі в Кукамонге Марк Мейер.

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Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Нові висновки демонструють, що анамский австралопітек був набагато ближче до сучасним людям в еволюційному відношенні, ніж афарский або південний. У більш широкому сенсі результати дослідження в черговий раз показують, що прямоходіння, ймовірно, можна розглядати як відмітної риси одних лише представників роду homo, предками яких, швидше за все, і є австралопітеки. При цьому вчені не можуть відповісти на питання, яку саме функцію виконували «людські» ознаки життя анамских австралопітеків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Філіппінах знайшли новий вид первісної людини.

За матеріалами Naked-science

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