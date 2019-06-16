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В Африці виявили найдавнішого гомініда з людськими ознаками

16.06.2019

Австралопітек australopithecus anamensіs є викопним видом роду австралопітеків, який мешкав у Східній Африці приблизно чотири мільйони років тому. Останки таких істот знайшли вперше в 1965 році в Кенії в рамках експедиції Гарвардського університету.

На сьогоднішній день анамский австралопітек — найбільш древній з австралопітеків, відомих науці. Виявлення останків цієї істоти дозволило не тільки відповісти на ряд питань, пов’язаних з австралопітеками, але також і краще зрозуміти що еволюція людини в цілому.

Зараз важливість australopithecus anamensіs для сучасної науки в черговий раз підтвердили американські дослідники. У відкладення осадових порід в долині Аваш в Ефіопії вчені виявили сім добре збережених хребців представника цього року. Подальший аналіз показав, що істота імовірно мало хороші здібності до прямоходіння. «Перший хребець цього австралопітека розділений на такі ж дві частки, як у сучасних людей. Ця риса відсутня в нині існуючих приматів і найдавніших предків людини, проте вона допомагає нам тримати голову у вертикальному положенні в той час, коли ми стоїмо», — говорить представляє коледж Чаффі в Кукамонге Марк Мейер.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

 

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Нові висновки демонструють, що анамский австралопітек був набагато ближче до сучасним людям в еволюційному відношенні, ніж афарский або південний. У більш широкому сенсі результати дослідження в черговий раз показують, що прямоходіння, ймовірно, можна розглядати як відмітної риси одних лише представників роду homo, предками яких, швидше за все, і є австралопітеки. При цьому вчені не можуть відповісти на питання, яку саме функцію виконували «людські» ознаки життя анамских австралопітеків.

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За матеріалами Naked-science

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