Онкологи назвали ранні ознаки лейкемії

Лейкемія або білокрів’я є злоякісне захворювання кровотворної системи. Медики кажуть, що пацієнти з лейкемією найчастіше звертаються за допомогою вже на другій стадії захворювання, тоді як одужанню сприяє правильна діагностика на ранньому етапі хвороби.Онкологи перерахували ознаки, які не можна залишати без уваги, повідомила Hronika info. При наявності певних сигналів свого тіла потрібно негайно звертатися за обстеженням, підкреслюють фахівці.

Зокрема, повинні насторожувати регулярні больові відчуття в суглобах, а також запалені лімфовузли і набряклість в місцях залоз. Іншим раннім симптомом лейкемії є червоні плями і фіолетові безпричинні (не від ударів) синці на шкірі. Крім того для початку даного захворювання характерні тривалий головний біль і раптові кровотечі.

Також, за словами онкологів, показником лейкемії може бути субфебрильна температура тіла. Якщо температура не відновлюється до 36,6 градусів за Цельсієм за тиждень і більше днів, необхідно звертатися до лікаря.

Порушення фізичних властивостей теж можуть спостерігатися при лейкемії: в їх ряді – біль у животі, підвищена втомлюваність, схуднення, труднощі з диханням. Вчені відзначають, що подібні ознаки можуть виявлятися і при інших менш небезпечних для життя людини недугах. Тим не менш, зазначені симптоми експерти рекомендують знати і пам’ятати. Підвищена пильність у питаннях діагностики раку швидше йде на користь, чим заважає, вважають вони.

: МедікФорум